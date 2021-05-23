Сайт с порнографией «спрятался» в учебнике 10-го класса по украинскому языку

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Ссылки на сайт с порнографией обнаружили в учебнике для 10-класса по украинскому языку, заявил автор книги Александр Авраменко в соцсети Facebook.

По его словам, в этом учебнике упоминается академическое издание, а в скобках указан сайт, с которого был взят текст статьи для соблюдения авторского права. Он добавил, что это был сайт Новомиргородского района Кировоградской области.

"В сентябре 2020 сайт Новомиргородского района сменили на порносайт, к сожалению, этот новоиспеченный интернет-ресурс для взрослых оставил себе название бывшего сайта Новомиргорода<...>Только сейчас стало известно о такой метаморфозе", — подчеркнул Авраменко.

Кроме того, он заявил, что издание "Грамота", которое выпустило учебник по украинскому языку, несколько дней назад обратилось в киберполицию с просьбой заблокировать сайт с порнографией, однако правоохранители не предприняли никаких мер.