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Названы комнатные растения, которые улучшают микроклимат

Общество

Названы комнатные растения, которые улучшают микроклимат
Невские Новости  / Мурашова Кристина

Комнатные растения имеют полезные свойства и могут улучшать микроклимат в помещении. Одной из основных способностей является увлажнение воздуха.

Эффективнее всего воздух увлажняют растения с крупными листьями. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik доктор биологических наук, директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб. Для этих целей в квартире можно поставить эухарисы или аспидистры.

Душистые растения способны уничтожать бактерий. Например, можно завести мирт или розмарин. Существуют растения, которые нейтрализуют токсины. К ним относятся хлорофитум и традесканция. При этом важно не забывать о регулярном очищении листьев, напомнил биолог.

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