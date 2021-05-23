Названы комнатные растения, которые улучшают микроклимат

Невские Новости / Мурашова Кристина

Комнатные растения имеют полезные свойства и могут улучшать микроклимат в помещении. Одной из основных способностей является увлажнение воздуха.

Эффективнее всего воздух увлажняют растения с крупными листьями. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik доктор биологических наук, директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб. Для этих целей в квартире можно поставить эухарисы или аспидистры.

Душистые растения способны уничтожать бактерий. Например, можно завести мирт или розмарин. Существуют растения, которые нейтрализуют токсины. К ним относятся хлорофитум и традесканция. При этом важно не забывать о регулярном очищении листьев, напомнил биолог.