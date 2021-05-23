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"Единая Россия" назвала число участников праймериз на выборы в Госдуму

Политика

«Единая Россия» назвала число участников праймериз на выборы в Госдуму
Невские Новости  / Александр Гришин

Почти 5,5 тыс. человек стали участниками праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму РФ, сообщил сенатор Александр Карелин.

Как отметил Карелин, число выборщиков составило порядка 6 млн человек, все они зарегистрировались на сайте для участия в голосовании. В этом году количество поданных заявок на праймериз в два раза превысило показатели 2016 года. Всего было подано около 7,7 тыс. заявок, зарегистрировано 5,5 тыс. кандидатов.

"Конкурс на место более чем высокий", — рассказал сенатор.

Число претендентов на выдвижение по федеральному списку и одномандатным округам примерно одинаковое, добавил он.

#голосование #праймериз #единая россия
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