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Сенатор Цеков сообщил, что мешает Зеленскому наладить диалог с Россией

Политика

Сенатор Цеков сообщил, что мешает Зеленскому наладить диалог с Россией
council.gov.ru  / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Президент Украины Владимир Зеленский не примет каких-то важных решений по Москве после возможной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, наладить отношения с Россией Украине мешает ее ориентация на Запад, а также ряд других причин: желание Зеленского поддержать свой рейтинг и его дружба с националистами.

"Все это может привести к ситуации, когда от Зеленского не приходится ожидать каких-то важных государственных решений на российском направлении", — сказал Цеков РИА Новости.

Он добавил, что во время переговоров Зеленский может вновь поднять вопрос о принадлежности Крыма. Однако ему быстро объяснят, что полуостров раньше был в составе Украины из-за "большой несправедливости".

#россия #крым #цеков
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