Врач из Турции объяснил, почему мороженое нужно употреблять с водой

/

Способ употребления мороженого, который позволит снизить риск развития инфекций, назвал специалист по оториноларингологии, доцент Явуз Селим Йылдырым.

Риск появления инфекции горла при употреблении мороженого можно снизить, если запивать его водой, рассказал специалист. Кроме того, уменьшить риск заболеваний можно, употребляя сладость небольшими кусочками. Лучше, чтобы мороженое подтаяло.

Также десерт не стоит есть сразу после снятия упаковки. Полезнее для желудочно-кишечного тракта будет подождать некоторое время. В целом продукт содержит полезные вещества для организма. Мороженое является источником антиоксидантов, особенно если оно приготовлено из натуральных фруктов, добавил врач.