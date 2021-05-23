Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Киев не возьмет на себя ответственность за водную блокаду Крыма, поскольку это является частью стратегии Украины. Об этом заявил политолог Владимир Джаралла.

Эксперт выразил уверенность в том, что Киев не возьмет ответственность за ситуацию с водой на полуострове. По его мнению, попытки давить на этот вопрос считаются важными и необходимыми для украинской стороны.

"Поэтому про человеческое — это не про них", — констатировал политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Запад не беспокоится в связи с водной блокадой Крыма, потому что рассматривает Украину как антироссийский проект, добавил аналитик. Владимир Джаралла отметил, что проблему можно разрешить только военным путем.