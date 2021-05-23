Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Крымский политолог уверен, что Киев не возьмет ответственность за водную блокаду

Политика

Крымский политолог уверен, что Киев не возьмет ответственность за водную блокаду
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Киев не возьмет на себя ответственность за водную блокаду Крыма, поскольку это является частью стратегии Украины. Об этом заявил политолог Владимир Джаралла.

Эксперт выразил уверенность в том, что Киев не возьмет ответственность за ситуацию с водой на полуострове. По его мнению, попытки давить на этот вопрос считаются важными и необходимыми для украинской стороны.

"Поэтому про человеческое — это не про них", — констатировал политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Запад не беспокоится в связи с водной блокадой Крыма, потому что рассматривает Украину как антироссийский проект, добавил аналитик. Владимир Джаралла отметил, что проблему можно разрешить только военным путем.

#украина #крым #водная блокада
Журналисты из США рассказали, как Байден дает зеленый свет Берлину в вопросе "СП-2"
Журналисты из США рассказали, как Байден дает зеленый свет Берлину в вопросе "СП-2"
Решение президента США Джо Байдена по "Северному потоку — 2" фактически дает зеленый свет Германии, считает американский журналист Михайло Зекич.
Политика
20:47 | 23 мая
Пять человек погибли в результате извержения вулкана Ньирагонго
Пять человек погибли в результате извержения вулкана Ньирагонго
При извержении вулкана Ньирагонго погибли по меньшей мере пять человек.
Происшествия
20:43 | 23 мая
Сайт с порнографией "спрятался" в учебнике 10-го класса по украинскому языку
Сайт с порнографией "спрятался" в учебнике 10-го класса по украинскому языку
Ссылки на сайт с порнографией обнаружили в учебнике для 10-класса по украинскому языку, заявил автор книги Александр Авраменко в соцсети Facebook.
Политика
20:34 | 23 мая