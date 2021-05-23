Вакцину от коклюша могут разработать специалисты Роспотребнадзора

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Специалисты Роспотребнадзора в настоящий момент проводят подробную оценку необходимости создания вакцины от коклюша.

Прививка будет рассчитана как на подростков, так и на взрослых. Эксперты сообщают, что коклюш перестал быть исключительно детской болезнью. Количество обнаружения случаев коклюша у взрослых пациентов заметно выросло, в том числе из-за повышения качества и доступности методов диагностики. Также на это сильно влияет заметное сокращение числа детей, прошедших вакцинацию.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эксклюзивном интервью изданию "Журналистская правда" рассказал, по какой причине создание вакцины от коклюша может оказаться необходимым. Дело в том, что существующая сейчас прививка препятствует негативному воздействию токсина бактерии Bordetella pertussis, однако человек может быть переносчиком и заражать других. Новая вакцина может позволить нейтрализовать микроба, а не только его токсины.