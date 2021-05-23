Это другое: ЕС возмущен задержанием Протасевича, но забыл как ловил Сноудена

Prt Scr youtube.com / Беларусь головного мозга

Задержание в Минске сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича вызвало бурную реакцию среди европейских политиков. Из Евросоюза зазвучали призывы, требования и обвинения. Но европейские страны «забыли», что сами были замешаны в подобном инциденте восемь лет назад.

Днем 23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация не подтвердилась, СК Белоруссии возбудил уголовное дело о ложном минировании самолета. Однако среди пассажиров оказался 25-летний Протасевич, внесенный КГБ Белоруссии в ноябре 2020 года в список причастных к террористической деятельности. Его ресурс NEXTA был признан в республике экстремистским.

Первой попыталась поставить ультиматум белорусской власти лидер летних протестов в РБ Светлана Тихановская, проживающая ныне в Литве. Именно к ней на встречу, как выяснилось ранее, летел Протасевич в Вильнюс. Тихановская обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), потребовав «начать расследование по факту произошедшего и принять меры» вплоть до исключения Белоруссии из организации.

Следом высказались первые лица Литвы. Президент Гитанас Науседа заявил, что власти Белоруссии должны немедленно освободить Протасевича. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните утверждает, якобы экипаж рейса подвергся опасности из-за принудительной посадки в Минске (при этом в Главном штабе РБ отмечают, что командир самолета сам принял решение о посадке).

«Мы требуем, чтобы самолет и пассажиры немедленно вылетели в Вильнюс!» — написала Шимоните в Twitter.

Тем временем в Национальном аэропорту Белоруссии сообщили, что самолет готовится к вылету в 19:00 по мск вместе со всеми пассажирами, кроме задержанного Протасевича.

wikipedia.org / Vasyatka1/CC BY-SA 4.0

В свою очередь МИД Австрии призвал провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

«Ждем от мирового сообщества не только комментариев, но и конкретных действий! Теракты не должны сходить Лукашенко с рук», — написало ведомство в Twitter.

В МИД Германии столь резких высказываний остерегаются, но требуют от властей РБ немедленного разъяснения ситуации. Глава МИД Франции назвал ситуацию «неприемлемой» и призвал Европу к жесткому, единому ответу. В МИД Греции назвали произошедшее «актом государственного авиапиратства». В Европейском совете, заручившись просьбой Тихановской, озвучили намерение провести расследование в ICAO.

Наиболее радикальные меры предлагает Польша, на территории которой располагается редакция NEXTA — там же ресурс активно работал во время летних митингов в РБ, координируя протесты. Премьер-министр Матеуш Моравецкий попросил внести в повестку завтрашнего заседания Совета Европы пункт о немедленных санкциях против Белоруссии.

Польский политик и глава Европейской народной партии Дональд Туск назвал президента Белоруссии «угрозой не только для граждан своей страны, но и для международной безопасности» и потребовал «немедленного и решительного ответа» со стороны всех европейских правительств и институтов.

consilium.europa.eu / European Union

Не остался в стороне и Киев. Спикер МИД Украины Олег Николенко потребовал одновременно и «немедленного освобождения» активиста, и гарантий соблюдения его прав под стражей.

«В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержали белорусского журналиста Романа Протасевича. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения», — написал Николенко в Twitter.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает «совершенно недопустимым принуждать самолет, летевший из Афин в Вильнюс, садиться в Минске». Любое нарушение правил международного воздушного транспорта влечет за собой последствия, отметила она. Но, как показывает практика, некоторым странам эти нарушения сходят с рук.

Не первый случай

Примечательно, что «авиапиратством», в котором власти Греции обвиняют Минск, на Западе не пренебрегают. Но международного резонанса подобные инциденты ранее не вызывали.

В 2004 году власти США без объективных причин посадили личный самолет на тот момент сенатора Совфеда РФ и экс-замминистра финансов Андрея Вавилова в городе Палм-Бич, несмотря на то, что летел он по маршруту Москва-Барбадос-Аспен. Принудительную посадку разрешил федеральный прокурор округа Северная Калифорния. В Палм-Бич Вавилова ожидали несколько агентов ФБР, спецагент министерства финансов США и помощник окружного прокурора.

wikipedia.org /

Вавилова и его супругу допрашивали более 4 часов и заставили подписать обязательно о даче показаний по интересующим власти США вопросам. При этом о причинах задержания ничего известно не было. Сообщалось, что правоохранительные органы США были заинтересовали в задержании Бориса Ельцина и Виктора Черномырдина, а в случае их въезда в Штаты намеревались принудительно доставить в суд, сообщал в 2004 году РБК.

Принудительными посадками интересующих самолетов занимались и власти Австрии: в 2013 году в Вене вынужденно сел самолет президента Боливии Эво Моралеса из-за того, что Париж и Лиссабон отозвали разрешение на использование своего воздушного пространства. Власти этих стран опасались, что на борту может находиться бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, выдачи которого требовали США. Австрийская полиция обыскала самолет, но разыскиваемого спецагента не нашли.

Восемь лет назад эксперты предполагали, что инцидент с обыском лайнера Моралеса войдет в учебники международного права как беспрецедентный акт нарушения демократических правил. Однако в Европе об этом «забыли».

youtube.com / TheWikiLeaksChannel

Telegram-канал NEXTA, ставший самым популярным русскоязычным ресурсом в Telegram во время летних протестов в РБ, подозревали в работе на польские власти. В интервью журналисту Юрию Дудю второй основатель NEXTA Степан Путило рассказывал, что редакция находится в так называемом «Белорусском доме» в Варшаве. После начала беспорядков в республике этот «дом» финансировало правительство Польши и «какие-то фонды, организации», признавался Путило. Протасевич же утверждал, якобы канал полностью существует на доходы от размещения рекламы. Однако во время протестов никакой рекламы в канале не размещалось.

Подробнее о задержании Романа Протасевича, его политических взглядах и активистском прошлом читайте в нашей статье.