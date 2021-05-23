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Депутат ГД Шерин рассказал, когда Москва сможет диктовать США "любые условия"

Политика

Депутат ГД Шерин рассказал, когда Москва сможет диктовать США «любые условия»
duma.gov.ru  / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

РФ сможет устанавливать Соединенным Штатам "любые условия", когда Москва начет бесперебойно поставлять газ в Европу, заявил первый зампред комитета ГД по обороне Александр Шерин.

По словам парламентария, самая страшная экономическая и геополитическая санкция для Вашингтона — это окончание строительства газопровода "Северный поток — 2". Депутат дал комментарий радиостанции "Говорит Москва".

"Когда Россия достроит "Северный поток — 2", когда мы начнем бесперебойно поставлять газ в Европу, когда Украина будет понимать, что она лишится огромных транзитных денег, которые сегодня Россия им вынуждена платить для того, чтобы они бесперебойно давали возможность поставлять газ в Европу, тогда мы можем Америке устанавливать любые условия", — подчеркнул Шерин.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас поддержал решение США отказаться от введения ограничительных мер в адрес проекта "СП-2". Он назвал действия Вашингтона продуктивным шагом.

#сша #шерин #Северный поток — 2
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