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В Роспотребнадзоре предупредили о двух новых вирусах, которые переносят клещи

Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о двух новых вирусах, которые переносят клещи
pixabay.com  / 

Два новых вируса, которые переносят клещи, обнаружили в России, заявила ведущий научный сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

По словам специалиста, эти насекомые способны передать человеку инфекции из группы Jingmen и семейства Flaviviridae. На данный момент вакцин от этих вирусов не существует.

Так, вирус группы Jingmen выявили в нескольких регионах, в числе которых Поволжье, Татарстан, Челябинск и Алтай. А вот Flaviviridae обнаружили в Новосибирске, Томске, Ростове-на-Дону и в Республике Крым, отметила Карань в беседе с URA.RU.

#россия #инфекция #клещи
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