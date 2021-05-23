В Роспотребнадзоре предупредили о двух новых вирусах, которые переносят клещи

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Два новых вируса, которые переносят клещи, обнаружили в России, заявила ведущий научный сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

По словам специалиста, эти насекомые способны передать человеку инфекции из группы Jingmen и семейства Flaviviridae. На данный момент вакцин от этих вирусов не существует.

Так, вирус группы Jingmen выявили в нескольких регионах, в числе которых Поволжье, Татарстан, Челябинск и Алтай. А вот Flaviviridae обнаружили в Новосибирске, Томске, Ростове-на-Дону и в Республике Крым, отметила Карань в беседе с URA.RU.