Тихановская ответила на задержание Протасевича в аэропорту Минска

tsikhanouskaya.org / Светлана Тихановская

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила на ситуацию с задержанием создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в аэропорту Минска.

Ранее стало известно, что Протасевич был задержан в самолете, который следовал по маршруту Афины — Вильнюс. Воздушное судно совершило экстренную посадку после сообщений о минировании.

По мнению Тихановской, это была операцию спецслужб, и теперь основателю Nexta грозит смертная казнь.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии явно преувеличивает меру ответственности Протасевича. Ни одна из статей, по которым проходит задержанный, не предусматривает исключительную меру наказания.