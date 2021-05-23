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Тихановская ответила на задержание Протасевича в аэропорту Минска

Политика
  /   Обновлено: 23 мая 2021 17:29

Тихановская ответила на задержание Протасевича в аэропорту Минска
tsikhanouskaya.org  / Светлана Тихановская

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила на ситуацию с задержанием создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в аэропорту Минска.

Ранее стало известно, что Протасевич был задержан в самолете, который следовал по маршруту Афины — Вильнюс. Воздушное судно совершило экстренную посадку после сообщений о минировании.

По мнению Тихановской, это была операцию спецслужб, и теперь основателю Nexta грозит смертная казнь.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии явно преувеличивает меру ответственности Протасевича. Ни одна из статей, по которым проходит задержанный, не предусматривает исключительную меру наказания.

#тихановская #Nexta #Протасевич
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