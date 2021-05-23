Литва не получила от Белоруссии официальных данных об инциденте с самолетом

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Вильнюс пока не получил от Минска официальной информации об инциденте с самолетом, заявила пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Витауте Шмайжите.

По ее словам, литовской стороне известно о самом факте произошедшего.

"Мы<...>работаем с посольством и как только у нас будет четкая информация — мы ее опубликуем", — добавила Шмайжите.

Ранее самолет Ryanair рейса Афины — Вильнюс экстренно сел в столице Белоруссии из-за сообщения о минировании. Однако позже там уточнили, что предварительно эти данные не подтвердились, но продолжаются специальные мероприятия.