Онколог рассказал, как распознать рак на начальных стадиях

пресс-служба телеканала ТВ-3 /

Неочевидные симптомы рака могут привести к запущенным случаям заболевания. Подробнее об этом рассказал врач-онколог, доктор медицинских наук и профессор Григорий Кобяков.

Крайне важно обращать внимание на изменения состояния своего организма, подчеркнул врач в эфире передачи на телеканале "Россия-1". Следует посетить врача при обнаружении новообразований, изменениях при глотании, мочеиспускании или дефекации. Признаком онкологического заболевания может быть и белый налет на языке, который говорит о нарушениях в работе пищеварительной системы, отметил онколог.

Симптомами опасного заболевания являются диарея и изменение цвета стула. По словам эксперта, об онкологических заболеваниях также может говорить снижение аппетита, резкое снижение веса и изменение формы родинок.