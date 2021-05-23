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Бредихин: действия Панфилова могут привести к расколу партии "Зеленых"

Политика

Бредихин: действия Панфилова могут привести к расколу партии «Зеленых»
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Скандал вокруг партии "Зеленых" может привести к ее расколу, считает кандидат исторических наук и главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин.

Партия "Зеленые" 15 мая провела съезд и выбрала председателем Андрея Нагибина. При этом бывший глава политсилы Анатолий Панфилов предпочел сделать вид, что прошедшего партийного съезда, в результате которого он был смещен со своего поста, не было. Кроме того, он назвал смену партийного руководства "рейдерским захватом". Позже Панфилов устроил свой съезд партии, в ходе которого сделал заявление о намерении идти на выборы в Госдуму.

Антон Бредихин в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что действия Анатолия Панфилова могут привести к расколу в партии "Зеленых". Если это случится, то у политсилы не будет никаких шансов избраться в нижнюю палату парламента, уверен политолог.

Президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин, в свою очередь, считает, что партия сделала правильный выбор, назначив новым главой Андрея Нагибина. Специалист объяснил, что сегодня Россия нуждается в абсолютной цифровизации, и как раз Нагибин может в этом помочь, так как имеет немалый опыт в этой сфере.

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