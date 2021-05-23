От любителей пива до метагалактики: кто создает нелепые партии в России

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Верховный суд России недавно ликвидировал «Партию социальных реформ» и «Интернациональную партию России». Потенциальных участников выборов в стране стало меньше. «Политика Сегодня» разобралась, почему эти фигуры сняты с «шахматной» доски. А также вспомнила о самых нелепых и незаслуженно забытых партиях в стране.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Диковинных партий у нас хватает: «Метагалактическая Гражданская Конфедерация России», «Субтропическая Россия», «Россия без мракобесия», «Российская партия десяти заповедей». Есть даже «Партия против всех» – хитрый шаг в надежде получить голоса тех, кто хотел бы проголосовать «против всех».

Хватает несуразных партий и за рубежом. Так, в Дании есть «Союз добросовестно отлынивающих от работы бездельников» с комиком во главе, которые лишь дурачатся. В «Партии экстремального рестлинга» (Канада) своего президента выбирают в ходе… драки 12 кандидатов. Это самые зрелищные дебаты в мире.

Другая канадская партия — «Носорог» — предлагала захватить США и победить преступность, отменив все законы, дескать тогда и нарушать будет нечего. И здесь даже наш Жириновский меркнет.

Что до «Партии социальных реформ» и «Интернациональной партии России», то Верховный суд удовлетворил иски Минюста РФ об их ликвидации. Причина – неучастие партий в выборах семь лет подряд. Рефери так же дисквалифицирует боксеров за пассивность.

Мы не могли не спросить об экстравагантных партиях ныне известного российского политолога, а в прошлом – создателя в бурные 90-е Партии любителей пива Константина Калачева. Как ему вообще пришла такая идея? Это что, насмешка над политической системой?

«Партия любителей пива не более нелепа, чем популярная в Чехии Партия пиратов. В Польше любители пива однажды попали в Сейм, в парламент страны. А у нас это было в чистом виде импровизацией», – признался Калачев.

ТАСС / Малышев Николай

В 1993 году Калачев баллотировался в Госдуму РФ от серьезной «Партии Российского Единства и Согласия». Однако в своем округе начинающий тогда политик проиграл. А вот в региональном списке люди впереди него ушли на госслужбу. И в 29 лет Константин вполне мог стать депутатом Госдумы.

«Однако лидер партии Сергей Шахрай [соавтор текста Конституции РФ — прим.ред.] меня за своего не считал, а я на коленях не приполз, перстень в знак верности не целовал. Меня не пропустили. На почве страданий и разочарований пил с товарищем пиво. Товарищ выразил сожаление, что в России нет такой партии – любителей пива», — вспомнил собеседник «ПС» историю рождения партии.

Идея упала в уже сдобренную этим напитком почву. Калачев тут же написал сообщение об организации такой партии в России и разослал по всем СМИ и агентствам. Новость оказалась «бомбой», и на утро отступать уже было нельзя.

«Тем не менее, ПЛП – это образец настоящей партии в сравнении с тем, что насоздавали после 2012 года, когда требования к регистрации партий были облегчены. Но критиковать, высмеивать или обличать их я не готов. Дело ведь не в названиях. Дело в содержании. А вот его как раз и нет. Все – абсолютная имитация», – пригвоздил современные политические партии политолог.

Коллега Калачева — политолог Алена Август — в разговоре о самых необычных партиях России в первую очередь вспомнила все о той же «Партии любителей пива».

«Просто настолько удачно было найдено название, что, я думаю, партию еще долго не забудут и Константину Калачеву всегда ее припоминают. Партия, созданная на хайпе во времена, когда о хайпе еще никто не говорил», — отмечает эксперт.

Есть несколько «женских» довольно странных партий, продолжила политолог. Сколько не говорят о роли женщины в политике, все эти партии неизбежно куда-то исчезают. Август считает, что россияне не видят их в актуальной политической повестке.

«Создавались партии всевозможного чуть ли не космического единства. Я помню, как с трибуны Байкальского политического форума услышала выступление женщины от всемирной и чуть ли не межгалактической партии».

По мнению Алены Август, важно чувствовать грань необходимого и возможного в деле создания партий. Бесконечное их число никому не нужно. Однако в преддверии больших выборов создаются разного рода политические силы, одни выживают, другие оказываются мертворожденными.

«Все зависит от серьезности намерений, объединении интересов и, конечно, источников финансирования, целей, которые преследуют эти партии. До сих пор встречаются уникальные, со звездой во лбу люди, считающие, что могут создать партию с нуля», — говорит эксперт.

Создание такого большого политического объединения – это сложный технологический процесс, отмечает политолог. Все надо просчитать с идеологической точки зрения, учесть, найдут ли идеи отклик у людей, каким будет брендирование партии и политический маркетинг, что она будет, в конце концов, делать и т.д.

«Просто обозначить идею – это еще не значит повести за собой. И это, в принципе, нормальная ситуация, когда партии создаются, умирают, рождаются вновь. Бывают вообще интересные истории. У нас есть уважаемый генератор партий Андрей Богданов, создавший их несколько, и некоторые из них взлетели».

Например, громко прозвучавшая из-за одного только названия КПСС в этом году была передана Богдановым в руки других людей – и она стала РПСС («Российская партия свободы и справедливости»). Конечно, это уже совершенно другое название, и оно во многом теряет силу бренда.

«Партии создаются по разным причинам. И не всегда для того, для чего должны создаваться все политические силы – чтобы взять власть. Но как бы то ни было, мы видим, что парламентских партий у нас как было четыре, так и есть», — подметила Август.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Сейчас идут широкие дискуссии о том, пройдет ли в Думу новая партия. Звучат разные имена: «Новые люди», «Зеленая альтернатива», «Партия зеленых».

«Для одних партия – это способ поднять узнаваемость, для других – освоить деньги инвесторов. Есть, допустим, «Партия ветеранов России». Я слышала о ней только при проведении круглых столов, на которые меня приглашали. И все. Никакой особой деятельности партия не ведет».

Алена Август предложила желающим создать партии сначала ответить на несколько вопросов: насколько серьезны ваши намерения? Понимаете ли вы, что такое политика и политические партии? И что такое партии в России? Ради чего вы это делаете? Как будете решать вопрос технологически? Может, тогда и нелепых партий в стране будет меньше.