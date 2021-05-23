Скончалась жена Леонида Филатова актриса Нина Шацкая

Global Look Press / Natalia Shakhanova

Скончалась заслуженная артистка России Нина Шацкая. Ей был 81 год.

О смерти известной театральной актрисы, сыгравшей в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» сообщил юморист Ефим Шифрин. Новость подтвердили в организации «Профком Таганка».

Что стало причиной смерти, пока не сообщается.

Нина Шацкая в двух десятках фильмах, среди которых: «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Визит к Минотавру». Но большую часть ее жизни занимал театр. 30 лет она прослужила в «Театре на Таганке», затем — в «Содружестве актеров Таганки», после чего перешла в театр «Школа современной пьесы».

Нина Шацкая была первой женой Валерия Золотухина, а в 1982 году вышла замуж за поэта Леонида Филатова.