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Прогулочный теплоход "Ромео" застрял под Троицким мостом в Петербурге

Происшествия

Прогулочный теплоход «Ромео» застрял под Троицким мостом в Петербурге
Северо-Западная транспортная прокуратура  / 

В Северной столице прогулочный теплоход "Ромео" врезался в Троицкий мост, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, произошел навал судна на конструкцию моста. На борту находились три человека, никто не пострадал. Сотрудники надзорного ведомства вызвали для объяснений собственника и капитана судна, а также назначили проверку норм безопасности.

Позднее в МЧС опровергли сообщение прокуратуры об аварии теплохода "Ромео" под Троицким мостом. По словам спасателей, там проводились работы по ремонту электрокабеля, который проходит через опору сооружения.

#санкт-петербург #теплоход #троицкий мост
Прогулочный теплоход "Ромео" застрял под Троицким мостом в Петербурге
Прогулочный теплоход "Ромео" застрял под Троицким мостом в Петербурге
В Северной столице прогулочный теплоход "Ромео" врезался в Троицкий мост, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
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