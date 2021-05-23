Прогулочный теплоход «Ромео» застрял под Троицким мостом в Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура /

В Северной столице прогулочный теплоход "Ромео" врезался в Троицкий мост, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, произошел навал судна на конструкцию моста. На борту находились три человека, никто не пострадал. Сотрудники надзорного ведомства вызвали для объяснений собственника и капитана судна, а также назначили проверку норм безопасности.

Позднее в МЧС опровергли сообщение прокуратуры об аварии теплохода "Ромео" под Троицким мостом. По словам спасателей, там проводились работы по ремонту электрокабеля, который проходит через опору сооружения.