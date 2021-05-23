Глава партии «Родина» Алексей Журавлев пообещал устюжанам решить проблемы в регионе

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Жители старейшего города на Русском Севере в Вологодской области Великий Устюг пожаловались главе партии "Родина" Алексею Журавлеву на условия проживания.

Устюжане, которых он встретил на сельскохозяйственной ярмарке, рассказали о самых значимых проблемах в регионе, пишет Федеральное агентство новостей. Одной из таких является отсутствие работы с достойной зарплатой — только в начале года количество безработных в области составляло 25 тысяч человек, что превысило прошлогодние показатели в 4,2 раза. Кроме того, наблюдается явный кризис в сфере медицины из-за нехватки профессионалов и врачей узкой специализации.

"Такие города, как Великий Устюг — оплот российской государственности, устюжане не должны жить плохо или чувствовать себя людьми второго сорта. Мы считаем, что необходимо стимулировать реальный рост зарплат и повышать уровень жизни в малых городах, создавать условия для открытия новых предприятий, тогда молодежь не будет уезжать", — сказал он.

Алексей Журавлев внимательно выслушал все жалобы местного населения и пришел к выводу, что большинство имеющихся проблем можно разрешить на региональном или муниципальном уровне. Представители городского отделения партии "Родина" пообещали оказать посильное содействие в решении ряда вопросов на своем уровне. Журавлев добавил, что проблемы, свойственные небольшим городам в России, можно свести к минимуму, создавая в таких регионах конкурентоспособную экономическую базу.