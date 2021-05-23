Путин и президент Белоруссии встретятся в Сочи на следующей неделе

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Российский президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проведут переговоры на следующей неделе.

Встреча состоится в Сочи. Об этом сообщили на канале "Россия-1". Также российский президент планирует провести совещание по экономическим вопросам.

В понедельник Владимир Путин рассчитывает лично побеседовать с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Кроме того, в этот день президенту предстоит начать ряд совещаний по военным вопросам.

Ранее Путин отреагировал на призыв Лукашенко возобновить свободное перемещение людей по территории Евразийского экономического союза. Президент РФ поддержал идею белорусского коллеги.