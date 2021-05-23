Экс-глава МИД Украины заявил об угрозе потери Донбасса для Киева

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Выдача российского гражданства жителям Луганской и Донецкой народных республик является угрозой для Киева. Об этом высказался экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Дипломат прокомментировал прекращение огня в Донбассе и массовую выдачу паспортов РФ жителям ЛДНР. По его словам, Украина "реально" начинает терять регион. Вашингтон, Киев и Евросоюз должны иметь совместную стратегию для "устранения этой проблемы", рассуждает бывший министр иностранных дел.

"Никакая последовательность не спасет, если Россия будет там иметь 1,5 − 2 миллиона российских граждан", — подчеркнул Климкин в эфире украинского телевидения.

Экс-глава МИД отметил, что уже 600 тысяч человек получили паспорта РФ. До конца года таких граждан будет миллион, убежден Климкин.