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Американские медики столкнулись с новым страшным последствием коронавируса

Общество

Американские медики столкнулись с новым страшным последствием коронавируса
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Сильный отек языка можно отнести к осложнениям при коронавирусной инфекции, рассказал американский врач Джеймс Мелвилл.

Причиной появления такого симптома могут оказаться воспалительные процессы, которые вызывают увеличение и других органов, подчеркнул медик из США. По его словам, чаще всего от отека языка страдают темнокожие пациенты, у которых наблюдается тяжелое течение коронавирусной инфекции, пишет Daily Mail.

Всего в мире зафиксировано девять подобных случаев, подчеркнул один из ведущих исследователей макроглоссии Джеймс Мелвилл. Все эти люди нуждались в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Симптом страшен тем, что при его наличии человек не может спокойно принимать пищу и пить. Устранить отек можно только с помощью хирургического вмешательства.

#медицина #коронавирус #мелвилл
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