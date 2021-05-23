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Пользователи Сети обвинили Харрис в грубости по отношению к президенту Южной Кореи

Политика

Пользователи Сети обвинили Харрис в грубости по отношению к президенту Южной Кореи
wikipedia.org  / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Вице-президент США Камала Харрис оконфузилась после рукопожатия с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином и вытерла руку о куртку. Пользователи Сети обвинили ее в грубости.

Интернет-пользователи раскритиковали Харрис за инцидент на встрече с президентом Южной Кореи. Журналисты запечатлели момент, на котором политик пожимает руку Мун Чжэ Ина, а затем сразу вытирает ее. Харрис написала в Twitter, что обсудила с южнокорейским лидером КНДР мировое здравоохранение и "коренные причины" миграции жителей Центральной Америки в США.

Пользователи соцсетей обвинили вице-президента в грубости по отношению к Чжэ Ину. Некоторые не исключили, что лидера республиканцев раскритиковали бы более жестко за те же действия и могли бы уличить в расизме. Один комментатор назвал инцидент "двойными стандартами на полном дисплее".

#президент #южная корея #харрис
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