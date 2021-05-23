Победа Лукашенко: причисленный к террористам сооснователь NEXTA задержан в Минске

Prt Scr twitter.com / @pr0tez

В аэропорту Минска задержан сооснователь оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, сообщает МВД Белоруссии. Он летел рейсом компании Ryanair из Афин в Вильнюс: самолет совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту.

Сигнал о минировании подали сами пилоты, после чего лайнер вынужденно сел в Национальном аэропорту Минска. Судя по данным сервиса flightradar24, экипаж развернулся в воздушном пространстве в районе Лиды и направился в столицу Белоруссии.

По данным белорусских СМИ, сообщение о минировании не подтвердилось. Некоторые источники утверждают, что якобы президент Лукашенко «дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать». Как сообщил Telegram-канал «Пул первого», для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Коллеги Протасевича из NEXTA после его задержания моментально опубликовали комментарий лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, проживающей в Литве. Такая оперативность лишний раз подтверждает подозрения, что Протасевич летел в Вильнюс именно для встречи с ней.

По признанию самого Романа, с Тихановской он уже встречался в Афинах неделю назад.

Посчастливилось поснимать @Tsihanouskaya в ходе её визита в Афины.



Было безумно круто получить такой опыт! Больше фото — в официальных аккаунтах Светланы Георгиевны. pic.twitter.com/ugHVHXLzrQ — Roman Protasevich (@pr0tez) May 16, 2021

Тихановская пригрозила властям РБ исключением из Международной организации гражданской авиации (ICAO) и подчеркнула: «абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета» ради задержания активиста.

«Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO», — заявила Тихановская.

Срочно освободить Протасевича потребовал и президент Литвы Гитанас Науседа.

wikipedia.org / Kapeksas / CC BY-SA 3.0

Судьба задержанного

Выдачи Протасевича Минск требовал от Польши, где расположена редакция NEXTA, с ноября 2020 года — в октябре Telegram-канал был признан в республике экстремистским.

Тогда же Протасевича и второго основателя ресурса Степана Путило КГБ Белоруссии внесло в список причастных к террористической деятельности. На них заведено уголовное дело по трем статьям: о возбуждении вражды по признаку профессиональной принадлежности (к представителям власти и правоохранителям), об организации массовых беспорядков и об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Согласно белорусской букве закона, задержанному Протасевичу грозит не смертная казнь, а до 15 лет лишения свободы.

Выгода Александра Лукашенко от данной «операции» (если посадка самолета и правда была спланированной) пока неизвестна, отмечает политолог Марат Баширов. Все зависит от показаний Протасевича о вероятных зарубежных кураторах деятельности NEXTA.

«Если [Протасевич, — прим.ред.] сдаст пароли и явки, даст показания об управлении акциями в Беларуси западными спецслужбами — это много козырей для Батьки, если нет, то придется терпеть усиленное давление со стороны Запада», — заявил Баширов в Telegram-канале «Политджойстик».

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Эксперт предполагает, что сценарий операции довольно прост: покупку билета Протасевичем отследили, в аэропорту удостоверились что он сел на борт, организовали звонок о якобы заложенной бомбе, когда самолет зашел на территорию Белоруссии, а когда пилот подал сигнал о минировании, для сопровождения борта был поднял МиГ-29. Таким образом, расчет предполагаемой операции был на авиационные антитеррористические регламенты — это сработало, заключил Баширов.

Журналист или террорист?

25-летний Протасевич ранее был активистом движения за декоммунизацию Белоруссии, участником «Молодого фронта» — правоцентристской организации проевропейского толка, выступающей за расширенное использование белорусского языка в ущерб русскому, работал журналистом финансируемого Польшей и Литвой «Еврорадио», а также признанного в РФ иностранным агентом «Радио Свобода»*, финансируемого Конгрессом США.

Но только Telegram-канал NEXTA стал успешной инициативой оппозиционера. В августе 2020 года один из трех ресурсов NEXTA (речь идет о NEXTA-Live) стал самым многочисленным каналом в русскоязычном сегменте Telegram, набрав за две недели более полутора миллиона подписчиков. К маю 2021 года численность читателей сократилась до 1 219 345 человек.

В третьем Telegram-канале Протасевича и Путило «LUXTA» шла настоящая информационная кампания против белорусских силовиков и сторонников президента Лукашенко. Сотрудникам ОМОН, милиции и представителям власти авторы ресурса в провокационных целях придумывали оскорбительные и высмеивающие прозвища. Белорусов, выступавших на стороне режима во время беспорядков, авторы LUXTA называли не иначе как «ябатьками».

Судя по апрельскому заявлению замминистра внутренних дел Белоруссии Николая Карпенкова, на снисхождение некогда оскорбленных правоохранителей Протасевичу надеяться на стоит.

«Борьба с ними будет осуществляться, как осуществляется борьба израильскими подразделениями в отношении их террористов, борьба будет осуществляться с ними так, как осуществлялась борьба самым гуманным государством по отношению к Усаму бен Ладену и его последователям. И мы готовы действовать. Как только поступит приказ – где бы они не находились, без срока давности – мы их найдем и мы их зачистим», — говорил Карпенков в апреле 2021 года.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Привет из Польши

В интервью журналисту Юрию Дудю второй основатель NEXTA Степан Путило рассказывал, что редакция находится в так называемом «Белорусском доме» в Варшаве. После начала летних протестов в республике «дом» финансировало польское правительство и «какие-то фонды, организации», отмечал Путило.

При этом Протасевич утверждал, что канал NEXTA якобы полностью существует на доходы от размещения рекламы, а ресурсом занимаются три человека. Однако во время протестов никакой рекламы в канале не размещалось.

В упрек NEXTA белорусы ставили удаленность редакции от места событий — ресурс с огромной аудиторией призывал к радикализации протеста и координировал столкновения митингующих с сотрудниками силовых структур, скрываясь при этом в другой стране. Но Путило и Протасевича такие претензии не смущали.

«От того, что я сижу в Варшаве, меня не гложет совесть. Только здесь я и редакция можем делать то, что ведет Беларусь к чему-то новому. Естественно, каждый раз, когда я читаю новости о ранениях и о том, что кто-то серьезно пострадал, мне не по себе. Но важно понимать, что каждый человек решает сам для себя, выходить ли ему на улицу, отстаивать свои права и будущее или сидеть дома и читать новости в Telegram», — заявлял Путило в интервью «Эху Москвы».

wikipedia.org / NEXTA / CC BY 3.0

Кроме того, NEXTA отметилась резонансными фейковыми новостями. Так, 11 августа прошлого года, в начале протестов, канал опубликовал пост, утвердительно сообщающий об участии в разгоне протестов в Минске российских силовых структур. СМИ заподозрили, что сообщения были фейком и провокацией — ведь форма у силовиков была белорусская. После разоблачения NEXTA спешно удалили запись.

Ранее «Политика Сегодня» писала, как протесты в Белоруссии встретились с «благотворительностью» российского олигарха Михаила Ходорковского.