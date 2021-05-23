Трубоукладчик «Фортуна» продолжил строительство «СП-2» в водах ФРГ

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"Фортуна" работает в немецких водах в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на Nord Stream 2 AG.

Регулятор распорядился 17 мая исполнить разрешение от 14 января об укладке российского газопровода на двухкилометровом участке в исключительной экономической зоне Германии за счет судов с системой якорного позиционирования, которой оснащен в том числе трубоукладчик "Фортуна".

Согласно заявлению Федерального ведомства по судоходству, строительство пока разрешено. При этом допускается только уложить трубы для "Северного потока — 2" на морское дно, а монтажные работы могут быть запущены позднее, уже в конце мая этого года.