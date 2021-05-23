Журова обсудила ситуацию в российском спорте в эфире шоу «Давай поговорим»

Агентство городских новостей Москва /

Олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы РФ Светлана Журова стала гостьей нового выпуска проекта Федерального агентства новостей "Давай поговорим".

Политик обсудила с известным блогером Вадимом Манукяном ситуацию в отечественном спорте, тему санкций против России, а также манипуляции, с помощью которых осужденный блогер Алексей Навальный привлекает внимание публики к себе.

Журова убеждена, что мощнейший удар в настоящий момент наносится по российской легкой атлетике, ведь это самый "медалеемкий" вид спорта. По словам олимпийской чемпионки, сейчас на Россию регулярно накладывают новые санкции, притягивая за уши события, которые могли даже не происходить в реальности.

"Над спортсменами были проведены эксперименты с допингом... Вы же понимаете, что это не так? Просто кто-то хотел заработать денег", — заметила спортсменка.

По поводу Навального Журова также имеет твердое мнение. Она убеждена, что блогер мое вернуться в Россию раньше, чем был объявлен в международный розыск. Депутат возмутилась и тем, как сторонники Навального привлекали несовершеннолетних к несанкционированным митингам.

"Нет, это мирные митинги были, — процитировала Журова распространенное оправдание незаконных действий. — Слушайте, мирные митинги — это Первомай", — подчеркнула она.

Полное интервью можно будет увидеть на площадке ФАН вечером 23 мая.