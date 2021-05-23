Песков заявил, что конкретное место встречи Путина и Байдена пока не определено

kremlin.ru / Администрация президента России

Конкретное место встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена пока не определено.

Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, выбор города является техническим решением, главное в этом вопросе — сам факт встречи лидеров.

"Это достаточно важно для наших двусторонних отношений, их вывода из того положения печального, в котором они находятся", — рассказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Сейчас встреча обсуждается, глава МИД РФ Сергей Лавров подробно доложил Путину о результатах переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике. После этого президент будет принимать решение, заключил Песков.