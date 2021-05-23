Песков сообщил, в каком формате Путин может обсудить Крым с Зеленским

Global Look Press / Dmitry Golubovich

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал желание украинского лидера Владимира Зеленского поднять тему Крыма.

Руководитель Незалежной хочет обсудить вопрос полуострова с российским коллегой Владимиром Путиным. Россия готова рассматривать эту тему в формате обсуждения приграничного сотрудничества, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь сделал заявление в ходе программы "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия-1". Если Зеленский хочет побеседовать о принадлежности полуострова, Россия не готова вести переговоры по данному вопросу, добавил он.