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Песков сообщил, в каком формате Путин может обсудить Крым с Зеленским

Политика
  /   Обновлено: 23 мая 2021 14:28

Песков сообщил, в каком формате Путин может обсудить Крым с Зеленским
Global Look Press  / Dmitry Golubovich

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал желание украинского лидера Владимира Зеленского поднять тему Крыма.

Руководитель Незалежной хочет обсудить вопрос полуострова с российским коллегой Владимиром Путиным. Россия готова рассматривать эту тему в формате обсуждения приграничного сотрудничества, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь сделал заявление в ходе программы "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия-1". Если Зеленский хочет побеседовать о принадлежности полуострова, Россия не готова вести переговоры по данному вопросу, добавил он.

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