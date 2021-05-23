Путин назвал форум «Экосистема» местом получения новых знаний и обмена опытом

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам экологического форума "Экосистема".

В своем приветствии глава государства отметил, что Вологодская область гостеприимно встречает активистов экологических, волонтерских движений, представителей органов власти и предпринимательских кругов из многих субъектов РФ. Участники форума по долгу службы и по призванию содействуют большому и ответственному делу — сбережению природного богатства России, добавил он.

"Форум "Экосистема" дает его участникам возможность приобрести новые знания и обменяться опытом, получить реальную поддержку для осуществления своих инициатив", — указывается в телеграмме президента.

Путин выразил уверенность, что насыщенная программа форума и состав участников позволят говорить о нем как о крупнейшей дискуссионной площадке, посвященной природоохранной тематике. Форум стартовал 23 мая в Вологодской области, он продлится до 27 мая.