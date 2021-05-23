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Глава МИД Мальты раскрыл основные вопросы предстоящих переговоров с Лавровым

Политика

Глава МИД Мальты раскрыл основные вопросы предстоящих переговоров с Лавровым
Global Look Press  / Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency

Министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло планирует обсудить с главой МИД России вопрос возобновления туризма между странами.

Ранее Мальта перестала принимать российских граждан из-за пандемии коронавируса. Сегодня Валетта заинтересована в том, чтобы возобновить туристический поток для поддержания экономики.

"Примерно 16% нашего населения работают в туристической сфере, 30% нашей экономики напрямую зависит от туризма. Поэтому для нас возобновление и укрепление туризма между Мальтой и Россией очень важно", — сказал Бартоло.

Он добавил, что туристический рынок начал хорошо развиваться, поэтому Мальта хочет наладить прямое авиасообщение с Россией. Эти вопросы, а также тему торговли, Бартоло обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече. Она пройдет 25 мая в Сочи.

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