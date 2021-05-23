Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Президент России поздравил шахматиста Карпова с юбилеем

Политика

Президент России поздравил шахматиста Карпова с юбилеем
duma.gov.ru  / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Президент России Владимир Путин направил поздравление чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову в честь 70-летнего юбилея. Об этом сообщил Кремль.

Глава государства назвал Карпова одним из выдающихся представителей отечественной и мировой шахматной элиты. По его словам, юбиляр добился блестящих успехов в уникальном виде спорта и завоевал самые почетные награды и титулы.

"Отрадно, что Ваш профессионализм, ответственная гражданская позиция сегодня в полной мере востребованы", — написал Путин в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Президент пожелал спортсмену здоровья и всего наилучшего. Анатолий Карпов родился 23 мая в Златоусте Челябинской области в 1951 году.

#путин #юбилей #шахматист #карпов
Президент России поздравил шахматиста Карпова с юбилеем
Президент России поздравил шахматиста Карпова с юбилеем
Президент России Владимир Путин направил поздравление чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову в честь 70-летнего юбилея. Об этом сообщил Кремль.
Политика
13:04 | 23 мая
Кличко может встретиться с Зеленским в суде
Кличко может встретиться с Зеленским в суде
Мэр Киева Виталий Кличко не стал исключать подачу судебной претензии в отношении президента Украины Владимира Зеленского.
Политика
13:03 | 23 мая
Солист Mаneskin от радости порвал штаны после победы на Евровидении
Солист Mаneskin от радости порвал штаны после победы на Евровидении
От переизбытка эмоций после победы на Евровидении-2021 итальянский певец Дамиано Давид порвал штаны.
Шоу-бизнес
12:47 | 23 мая