Президент России поздравил шахматиста Карпова с юбилеем

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Президент России Владимир Путин направил поздравление чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову в честь 70-летнего юбилея. Об этом сообщил Кремль.

Глава государства назвал Карпова одним из выдающихся представителей отечественной и мировой шахматной элиты. По его словам, юбиляр добился блестящих успехов в уникальном виде спорта и завоевал самые почетные награды и титулы.

"Отрадно, что Ваш профессионализм, ответственная гражданская позиция сегодня в полной мере востребованы", — написал Путин в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Президент пожелал спортсмену здоровья и всего наилучшего. Анатолий Карпов родился 23 мая в Златоусте Челябинской области в 1951 году.