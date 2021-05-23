Кличко может встретиться с Зеленским в суде

facebook.com / Кличко - мер

Мэр Киева Виталий Кличко не стал исключать подачу судебной претензии в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Такое заявление он сделал в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера". Возможное исковое заявление коснется действий украинского лидера в отношении Кличко, которые выходят за рамки компетенции президента.

"Я непременно обсужу этот вопрос со своим адвокатом", — ответил мэр на соответствующий вопрос журналиста.

Стоит отметить, что ранее украинские силовики провели массовые обыски в компаниях киевских городских властей. Кличко уверен, что в этом замешана "большая политика". Приказы правоохранительным органам отдаются непосредственно из Офиса президента Украины, резюмировал он.