Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Кличко может встретиться с Зеленским в суде

Политика

Кличко может встретиться с Зеленским в суде
facebook.com  / Кличко - мер

Мэр Киева Виталий Кличко не стал исключать подачу судебной претензии в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Такое заявление он сделал в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера". Возможное исковое заявление коснется действий украинского лидера в отношении Кличко, которые выходят за рамки компетенции президента.

"Я непременно обсужу этот вопрос со своим адвокатом", — ответил мэр на соответствующий вопрос журналиста.

Стоит отметить, что ранее украинские силовики провели массовые обыски в компаниях киевских городских властей. Кличко уверен, что в этом замешана "большая политика". Приказы правоохранительным органам отдаются непосредственно из Офиса президента Украины, резюмировал он.

#суд #кличко #зеленский
Президент России поздравил шахматиста Карпова с юбилеем
Президент России поздравил шахматиста Карпова с юбилеем
Президент России Владимир Путин направил поздравление чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову в честь 70-летнего юбилея. Об этом сообщил Кремль.
Политика
13:04 | 23 мая
Кличко может встретиться с Зеленским в суде
Кличко может встретиться с Зеленским в суде
Мэр Киева Виталий Кличко не стал исключать подачу судебной претензии в отношении президента Украины Владимира Зеленского.
Политика
13:03 | 23 мая
Солист Mаneskin от радости порвал штаны после победы на Евровидении
Солист Mаneskin от радости порвал штаны после победы на Евровидении
От переизбытка эмоций после победы на Евровидении-2021 итальянский певец Дамиано Давид порвал штаны.
Шоу-бизнес
12:47 | 23 мая