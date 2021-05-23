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Солист Mаneskin от радости порвал штаны после победы на Евровидении

Шоу-бизнес

Солист Mаneskin от радости порвал штаны после победы на Евровидении
Prt Scr youtube.com  / Eurovision Song Contest

От переизбытка эмоций после победы на Евровидении-2021 итальянский певец Дамиано Давид порвал штаны.

После второго выступления в финале Евровидения итальянские рокеры позировали перед камерами. Уставший солист группы Mаneskin прилег на ступеньки сцены. Коллеги артиста заметили дыру на его штанах в области ширинки. Но исполнитель совсем не смутился и пошутил, что порвал штаны от радости. Этот ролик был опубликован в Twitter.

"Когда ты такой рок-н-ролльный, что твои штаны порвались на Евровидении", — иронично заметили авторы поста в Twitter.

Итальянская рок-группа Mаneskin стала победителем Евровидения-2021. Российская певица Манижа Сангин оказалась на девятом месте в турнирной таблице.

#евровидение #конкурс #mаneskin
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