Американские физики сумели преодолеть скорость света

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Физикам из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии и Университета Рочестера в Нью-Йорке удалось разогнать световые волны выше скорости света с помощью импульсов внутри горячей плазмы. Исследование было опубликовано в журнале «Physical Review Letters».

Это означает, что скорость света (300 тысяч километров в секунду) не постоянна и не является предельной скоростью во Вселенной.

Для эксперимента ученые под руководством Клемана Гойона впервые создали водородно-гелиевую плазму, ионизируя струю газа поляризованным лазерным лучом. Затем они направили второй лазерный луч на плазму. С их помощью физики отрывали электроны от потока ионов водорода и гелия и тем самым смогли увеличить групповую скорость световых импульсов.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Ранее ученым уже удавалось преодолеть скорость света, но в этот раз они смогли ее еще и изменить. Теперь, настраивая разность частот между двумя лучами, ученые могут точно контролировать скорость света.

Этот открытие поможет усовершенствовать сверхмощные лазеры. В лазерах прошлого поколения используются твердотельные оптические материалы, которые, как правило, повреждаются при повышении уровня энергии. Использование потоков плазмы для усиления или изменения световых характеристик позволило бы обойти эту проблему. Подобные лазеры можно использовать, например, для наращивания мощности ускорителей частиц и улучшения технологии чистого термоядерного синтеза.