Политолог Белень указал на важную роль России для восточной политики Польши

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Польский специалист по внешней политике России Станислав Белень призвал власти Варшавы к выстраиванию диалога с Россией.

По словам эксперта, Москва играет важную роль в восточной политике Польши и в целом в международных отношениях. Россия является противовесом западного сообщества, в котором доминирующую позицию занимает Китай. Государство играет роль в сохранении баланса сил в глобальной системе.

"В атмосфере официальной русофобии отказ от враждебности, принятие взаимных отличий потребует продолжительных усилий, преодоления накопившегося недоверия, недоброжелательности, предвзятости. Если после долгих лет регресса политики решат отойти от прежних схем и изменить подход общества к России, им придется проявить немалую отвагу", — отметил политолог.

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Он подчеркнул, что западные политики "впитали дух холодной войны" и "страдают от синдрома враждебности". Основой их международной стратегии является соперничество. Им необходим враг, а на эту роль отлично подходит Россия.

Наладить отношения между Варшавой и Москвой можно, считает Белень. Однако сначала Западу необходимо выполнить три условия. Во-первых, следует перестать навязывать свои общественно-политические модели и искать точки соприкосновения. Во-вторых, необходимо отказаться от милитаризации международных отношений. И в-третьих, объективно оценивать случаи нарушения международного права, не прибегая к двойным стандартам.