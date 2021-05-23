Eurocopter AS 350 едва не столкнулся с вертолетом санавиации в Магадане

pnzreg.ru / Правительство Пензенской области

Эксплуатируемый рудодобывающей компанией "Райз" вертолет Eurocopter AS 350 едва не столкнулся с Ми-8 санавиации в Магадане.

Инцидент произошел утром, 23 мая. Вертолет AS 350, который использует рудодобывающая компания, зашел в аэропорт города в зону взлета-вылета, сообщает ФАН. О своем намерении зайти на посадку пилоты не предупредили диспетчеров и разрешения от них совершить маневр не получали.

Благодаря совместной работе сотрудников воздушной гавани катастрофы удалось избежать. Они успели передать Ми-8 информацию о другом воздушном судне и развели вертолеты. Проводится разбирательство по факту инцидента.