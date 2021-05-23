Медведев призвал общество быть внимательнее к высказываниям после слов о вакцинации

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил свое заявление о вакцинации, характер которой из добровольного может стать в ряде случаев обязательным.

Медведев призвал быть внимательнее к подобным высказываниям в случае их комментирования. По словам зампредседателя Совбеза, в его заявлении было указано, что вакцинация в России носит добровольный характер.

Кроме того, Медведев сообщил, что в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии власти могут сделать вакцинацию обязательной. Однако для этого необходимо отдельное законодательное постановление.