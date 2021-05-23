В «Слуге народа» рассказали о реакции Тищенко на выговор за вечеринку в честь жены

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Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко "не в восторге" от наказания, которое получил за вечеринку в честь дня рождения супруги, заявил глава партии Александр Корниенко.

Он провел вечеринку во время карантинных ограничений, за что и получил выговор. По словам Корниенко, он знает реакцию Тищенко на соответствующее серьезное наказание, передает издание "УНИАН".

"Он точно не в восторге от этого, как и любой человек, которого публично обсуждают", — подчеркнул глава партии.

Помимо этого, политик добавил, что это является первым в истории партии прецедентом. В уставе есть два вида наказаний: выговор и исключение из политической силы.