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В Крыму рассказали, что удивило немецкую делегацию на полуострове

Политика

В Крыму рассказали, что удивило немецкую делегацию на полуострове
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал о визите немецкой делегации на российский полуостров.

По его словам, мероприятие проходит в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов". На полуостров прибыли 25 немецких делегатов, которые планируют встретиться с местным населением и оценить инфраструктуру региона.

"Первое, чем были удивлены наши гости, так это состоянием местных дорог. Они не ожидали, что новые дороги в Крыму настолько качественно и хорошо построены", — сказал Гемпель.

Стоит отметить, что в 2014 году на территории Крыма прошел всенародный референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с материковой Россией.

#крым #германия #делегация
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