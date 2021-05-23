В Крыму рассказали, что удивило немецкую делегацию на полуострове

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал о визите немецкой делегации на российский полуостров.

По его словам, мероприятие проходит в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов". На полуостров прибыли 25 немецких делегатов, которые планируют встретиться с местным населением и оценить инфраструктуру региона.

"Первое, чем были удивлены наши гости, так это состоянием местных дорог. Они не ожидали, что новые дороги в Крыму настолько качественно и хорошо построены", — сказал Гемпель.

Стоит отметить, что в 2014 году на территории Крыма прошел всенародный референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с материковой Россией.