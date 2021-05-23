Политолог Бондаренко спрогнозировал наплыв трудовых мигрантов на Украину

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Украинские власти не предвидели, насколько масштабными могут оказаться последствия, к которым может привести принятие земельной реформы, отметил политолог Константин Бондаренко.

По его словам, иностранные собственники земли будут привозить на Украину более дешевую рабочую силу. В результате "безземельным" гражданам придется покинуть страну в поисках лучшей жизни, а вместо них хлынет поток трудовых мигрантов.

"Когда на Украине появится новая дешевая рабочая сила из Юго-Восточной Азии, с Африки и так далее — это может привести и к новым негативным процессам в селе", — объяснил Бондаренко.

Таким образом, непредвиденные Киевом последствия земельной реформы могут обернуться "страшным сном националистов", резюмировал политолог.