Политолог Бондаренко спрогнозировал наплыв трудовых мигрантов на Украину

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов
Украинские власти не предвидели, насколько масштабными могут оказаться последствия, к которым может привести принятие земельной реформы, отметил политолог Константин Бондаренко.
По его словам, иностранные собственники земли будут привозить на Украину более дешевую рабочую силу. В результате "безземельным" гражданам придется покинуть страну в поисках лучшей жизни, а вместо них хлынет поток трудовых мигрантов.
"Когда на Украине появится новая дешевая рабочая сила из Юго-Восточной Азии, с Африки и так далее — это может привести и к новым негативным процессам в селе", — объяснил Бондаренко.
Таким образом, непредвиденные Киевом последствия земельной реформы могут обернуться "страшным сном националистов", резюмировал политолог.