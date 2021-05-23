Политолог Загородний объяснил, почему Зеленский выиграл на выборах

president.gov.ua / Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский победил на выборах, поскольку его сильно недооценили. Об этом высказался политолог и экономист Тарас Загородний.

Аналитик рассказал, как глава Незалежной будет "подвешивать" олигархов и почему он выиграл парламентские и президентские выборы. По его словам, Зеленский победил, потому что его недооценили. Действующего президента Украины выбирали на решение задач, отметил политолог.

"За то, что все будет по-другому", — подчеркнул экономист.

Однако Владимир Зеленский фактически подвешивает всех оппонентов угрозой включения в реестр олигархов, добавил Загородний. Эксперт уверен, что президент будет доминировать в этой новой системе.