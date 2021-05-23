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Политолог Загородний объяснил, почему Зеленский выиграл на выборах

Политика

Политолог Загородний объяснил, почему Зеленский выиграл на выборах
president.gov.ua  / Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский победил на выборах, поскольку его сильно недооценили. Об этом высказался политолог и экономист Тарас Загородний.

Аналитик рассказал, как глава Незалежной будет "подвешивать" олигархов и почему он выиграл парламентские и президентские выборы. По его словам, Зеленский победил, потому что его недооценили. Действующего президента Украины выбирали на решение задач, отметил политолог.

"За то, что все будет по-другому", — подчеркнул экономист.

Однако Владимир Зеленский фактически подвешивает всех оппонентов угрозой включения в реестр олигархов, добавил Загородний. Эксперт уверен, что президент будет доминировать в этой новой системе.

#украина #зеленский #загородний
Политолог Загородний объяснил, почему Зеленский выиграл на выборах
Политолог Загородний объяснил, почему Зеленский выиграл на выборах
Президент Украины Владимир Зеленский победил на выборах, поскольку его сильно недооценили. Об этом высказался политолог и экономист Тарас Загородний.
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