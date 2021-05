Манижа покорила европейских депутатов и интеллигенцию в США, но не политиков в РФ

Выступившая на Евровидении от России с номером «Russian Woman» и занявшая 9 место певица Манижа покорила сердца заседающих в Европейском парламенте — депутат от Германии Тереза Рейнтке призналась, что отдала свой голос за российскую артистку таджикского происхождения.

Как и предполагалось продюсерами номера, феминистский посыл песни об эмансипированной русской женщине вызвал восторг среди молодых европейских зрителей. Политики ЕС тоже не остались в стороне.

На симпатии германского парламентария, по ее признанию, повлияли взгляды Манижи Сангин: артистка поддерживает ЛГУТ-сообщество, но в ее песне это никак не отразилось.

What a strong message ????✨



THIS ANGER. THIS ENERGY. THIS POWER.



Manizha has my vote.



Such a strong fighter for women’s rights and LGBTI* rights.



A true inspiration.



Love this ????????????#Eurovision #RUS