Манижа покорила европейских депутатов и интеллигенцию в США, но не политиков в РФ

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Выступившая на Евровидении от России с номером «Russian Woman» и занявшая 9 место певица Манижа покорила сердца заседающих в Европейском парламенте — депутат от Германии Тереза Рейнтке призналась, что отдала свой голос за российскую артистку таджикского происхождения.

Как и предполагалось продюсерами номера, феминистский посыл песни об эмансипированной русской женщине вызвал восторг среди молодых европейских зрителей. Политики ЕС тоже не остались в стороне.

«Какой сильный посыл. Этот гнев. Эта энергия. Эта сила. Мой голос получила Манижа», — написала Рейнтке в Twitter.

На симпатии германского парламентария, по ее признанию, повлияли взгляды Манижи Сангин: артистка поддерживает ЛГУТ-сообщество, но в ее песне это никак не отразилось.

"[Она, — прим.ред.] такой сильный борец за права женщин и права ЛГБТ. Истинное вдохновение. Люблю это», — добавила Рейнтке.

What a strong message ????✨



THIS ANGER. THIS ENERGY. THIS POWER.



Manizha has my vote.



Such a strong fighter for women’s rights and LGBTI* rights.



A true inspiration.



Love this ????????????#Eurovision #RUS — Terry Reintke (@TerryReintke) May 22, 2021

Сама исполнительница поясняла, что номер был посвящен истории становления равноправного статуса женщины в России за последние несколько сотен лет. Манижу вдохновила русская женщина, прошедшая «удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос».

«Она [русская женщина, - прим.ред.] никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя», — цитирует Манижу ТАСС.

пресс-служба первого канала / Максим Ли

Икона для женщин мира

Песня запала в душу не только европейским представительницам «второго пола». Известная в США писательница Катрин Валенте и лауреат многочисленных национальных премий заявила, что любит эту композицию и «все, что с ней связано». Валенте назвала Манижу «иконой».

Австралийская певица Монтень (Montaigne), тоже участвовавшая в Евровидении-2021, поделилась, что творчество Манижи довело ее до слез — песню о праве женщины выбирать свою жизнь вопреки давлению общественных установок австралийка восприняла слишком близко к сердцу.

«Манижа заставила меня рыдать. Моя королева», — написала Монтень в Twitter.

В целом выступление Сангин вызвало фурор в англоязычном сегменте соцсетей. В Facebook, Twitter и Instagram пользователи, преимущественно из стран Европы и США, повально признаются Маниже в любви.

twitter.com /

Новоявленных фанатов покорило не только творчество девушки, но и ее общественная деятельность и эмигрантское прошлое: певица с 2019 года сотрудничает с ООН, а в конце 2020-го стала первым в России послом доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. В 1994 году Маниже вместе с семьей пришлось бежать в Москву из Душанбе во время гражданской войны.

«Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я: щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей», — цитирует Манижу ТАСС.

«Кони-люди какие-то»

Парадоксально, что одна из главных представительниц женского пола в российской политике и парламенте Валентина Матвиенко посыл композиции «Russian Woman» не оценила. В конце марта председатель Совета Федерации посоветовала коллегам ознакомиться с текстом песни, которую посчитала абсурдной.

«Это кони-люди какие-то, и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?», — критически высказалась Матвиенко.

instagram.com / @manizha

Из нижней палаты парламента звучала критика куда резче и даже на грани фола — в основном, от представителей «сильного пола».

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Манижу «позором России» и «насмешкой над страной». Его коллега Вячеслав Лысаков считает, что певица своим выступлением «постебалась с [Константином, — прим.ред.] Эрнстом над русскими женщинами и русскими вообще», а также привел пословицу «Где родился, там и пригодился», намекая на национальность Манижи. Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что образ русской женщины как якобы угнетенной, напротив, оскорбляет прекрасный пол России и обратил внимание на строчки песни, в которых говорится о безотцовщине в стране.

«Европейцы услышат это и какие выводы сделают? Что у нас все без отцов живут что ли? А все женщины только и мечтают похудеть? Ну нужно же к себе уважение иметь! Мы сами себя унижаем постоянно», — заявлял ранее Жириновский, но все же пожелал Маниже удачи перед выступлением.

Депутат Оксана Пушкина встала на сторону певицы и отметила, что с учетом реальных «женских» проблем в стране такая критика выглядит неуместной. Аргументировала народная избранница статистикой: мол, отцовской ответственностью в России действительно принято пренебрегать.

«Больше двух третей браков в нашей стране распадается, в 95% случаев дети остаются с матерью, в производстве Федеральной службы судебных приставов находится более 1 миллиона задолженностей по алиментам, а общая сумма долгов российских отцов своим детям превысила 200 миллиардов рублей», — отметила Пушкина в своем Telegram-канале.

Пушкина подчеркнула, что Манижа стала «объектом травли, к которой, к сожалению, присоединились некоторые коллеги-депутаты». Несмотря на поддержку и восторг русскоязычных пользователей в соцсетях после выступления певицы, перед ее поездкой на конкурс имели место общественные дискуссии на щекотливую тему этнической принадлежности, а из-за якобы уничижительных высказываний про русских женщин текст песни проверял Следственный комитет РФ.

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