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Политолог констатировал неизбежное окончание проекта "Северный поток — 2"

Политика

Политолог констатировал неизбежное окончание проекта «Северный поток — 2»
nord-stream2.com  / Nord Stream 2

Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на возможные санкции США, заявил политолог Илья Куса.

Отказ Белого дома от санкций против "Северного потока — 2" является реверансом в сторону Берлина. Новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом хочет наладить взаимоотношения со своим старым стратегическим партнером.

Однако Вашингтон не скрывает своего негодования по поводу сотрудничества Берлина и Москвы. Соединенные Штаты все еще могут ввести санкции против российской управляющей компании Nord Stream 2, но в конечном итоге это ничего не даст.

Чтобы полностью остановить строительство, американцам нужно вводить санкции против немецких компаний, чего в Белом доме делать не хотят. Поэтому газопровод будет в любом случае введен в эксплуатацию — это всего лишь вопрос времени, резюмировал политолог.

#сша #германия #Северный поток — 2
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