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Знаменосец сборной Индии на Играх в Лондоне арестован по делу об убийстве

Происшествия

Знаменосец сборной Индии на Играх в Лондоне арестован по делу об убийстве
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Бывший индийский борец вольного стиля Сушил Кумар арестован по подозрению в убийстве.

Один борец погиб в результате драки на стадионе, Кумара признали одним из нападавших. После этого инцидента он находился в бегах с 4 мая.

Полиция объявила награду в 1,4 тыс. долларов за информацию о спортсмене. Борца обнаружили в деревне Мундка в Западном Дели и арестовали.

Кумару 38 лет, он чемпион мира по вольной борьбе 2010 года в весовой категории до 66 кг. Также в активе индийца бронзовая (2008) и серебряная (2012) медали Олимпийских игр.

#убийство #олимпийские игры #дели
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