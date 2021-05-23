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Антисемиты разбили еврею лицо в Берлине

Происшествия

Антисемиты разбили еврею лицо в Берлине
pexels.com  / it's me neosiam

Неизвестные покалечили жителя Берлина с кипой на голове. Избиение мужчины они сопровождали антисемитскими высказываниями.

Немецкая полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего ночью в одном из районов столицы ФРГ. Местный житель подвергся нападению со стороны неизвестных, которые несколько раз ударили его по лицу, а также сопроводили свои действия антисемитскими высказываниями.

Всего хулиганов было трое, на данный момент берлинские правоохранители пытаются установить их личности, передает РИА Новости. Пострадавшему в результате нападения мужчине оказывается необходимая помощь.

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