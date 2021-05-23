Красноглазые цикады пробудились после 17 лет спячки и обрушились на США

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Миллиарды красноглазых цикад выбираются из-под земли в некоторых регионах США. Насекомые пробудились спустя 17 лет спячки.

Местные жители обеспокоены и переживают за свою безопасность. Красноглазые цикады уже выбрались в Мэриленде, Вирджинии и Джорджии. В ближайшие дни ожидается появление насекомых в других районах страны.

При этом исследователи уверяют, что поведение цикад соответствует их привычному циклу жизни. Дело в том, что большую часть времени насекомые проводят под землей. Раз в несколько лет они сбрасывают экзоскелет и выбираются на поверхность, чтобы отложить яйца. После этого насекомые погибают, рассказал энтомолог Джон Кули.