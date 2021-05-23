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Российские эксперты оценили способы хранения биометрических данных

Общество

Российские эксперты оценили способы хранения биометрических данных
pixabay.com  / TheDigitalArtist

Утечка биометрических данных всегда возможна. По этой причине их стоит использовать лишь в качестве дополнительной меры защиты.

Крайне опасно подвергать кибератакам биометрические данные, ведь их нельзя поменять так, как пароль, отметил генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин в беседе с РИА Новости. Защита таких данных должна оставаться на высоком уровне, однако современные реалии таковы, что украденной может быть любая информация.

По словам главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, биометрические данные обычно хранятся в виде числового кода, с которым злоумышленники не могут провести действия. В таких случаях требуется перекодировка информации о владельце.

От серьезной опасности утраты данных биометрии может спасти только их использование в качестве дополнительного фактора защиты. Так считает тренер лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Золотухин.

#биометрия #данные #кибератака
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