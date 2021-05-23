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Политолог Рар рассказал, как Зеленский вредит сам себе

Политика

Политолог Рар рассказал, как Зеленский вредит сам себе
president.gov.ua  / Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что в мире у великих держав есть интересы помимо проблем Киева. Об этом высказался немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского. Глава Незалежной назвал отказ США от антироссийских санкций личным поражением американского коллеги Джо Байдена. По мнению Рара, Зеленский такими словами вредит сам себе.

"Видимо, он не понимает, что такое большая политика", — констатировал аналитик в интервью изданию "Украина.ру".

Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил о необходимости встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Глава Украины назвал возможную отмену санкций против "Северного потока — 2" личным проигрышем американского лидера.

#украина #рар #зеленский
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