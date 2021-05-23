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ВСУ обстреляли из гранатометов два населенных пункта в ЛНР

Армия

ВСУ обстреляли из гранатометов два населенных пункта в ЛНР
Федеральное агентство новостей  / 

Вооруженные силы Украины два раза за минувшие сутки нарушили режим перемирия, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Бойцы ВСУ дважды за 22 мая открыли огонь по населенным пунктам Луганской Народной Республики. Под обстрел попали Золотое-5 и Желобок. Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется.

При этом огонь велся из гранатометов. Такие действия являются прямым нарушением Минских соглашений, предполагающих запрет осуществления обстрелов и стягивания военной техники в жилые районы у линии соприкосновения в Донбассе. В последнее время в ЛНР и ДНР неоднократно заявляют о нарушении режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины.

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