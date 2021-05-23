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Собянин объяснил, как Москве удалось справиться с пандемией коронавируса

Общество

Собянин объяснил, как Москве удалось справиться с пандемией коронавируса
pixabay.com  / 

Москва достойно справилась с пандемией коронавирусной инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин и объяснил, как удалось достичь результатов.

Москва приняла удар пандемии и справилась с заболеванием лучше некоторых мировых столиц. Таких результатов удалось достичь благодаря слаженной деятельности городских систем, врачей, социальных служб и города в целом, объяснил мэр во время интервью на канале "Россия-1".

Последние данные о коронавирусной инфекции в России и в мире опубликованы на портале стопкоронавирус.рф. Информация ежедневно обновляется и дополняется.

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