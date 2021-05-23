Мощное болеутоляющее средство обнаружили в человеческой слюне

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Слюна человека содержит мощное болеутоляющее вещество. Такое открытие сделали ученые из института Пастера во Франции.

Найденный элемент относится к группе природных опиатов и зависимости не вызывает. Вещество называется опиорфин. Его свойства по эффективности не уступают морфию и другим аналогичным болеутоляющим средствам.

Исследователи провели эксперимент с крысами, протестировав на них опиорфин. Вещество пока остается изученным не до конца, однако деятели науки считают, что оно может быть не столько болеутоляющим, сколько частью общего процесса обезболивания. В будущем планируется провести клинические испытания на добровольцах.