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Мощное болеутоляющее средство обнаружили в человеческой слюне

Наука

Мощное болеутоляющее средство обнаружили в человеческой слюне
Агентство городских новостей Москва  / Александр Авилов

Слюна человека содержит мощное болеутоляющее вещество. Такое открытие сделали ученые из института Пастера во Франции.

Найденный элемент относится к группе природных опиатов и зависимости не вызывает. Вещество называется опиорфин. Его свойства по эффективности не уступают морфию и другим аналогичным болеутоляющим средствам.

Исследователи провели эксперимент с крысами, протестировав на них опиорфин. Вещество пока остается изученным не до конца, однако деятели науки считают, что оно может быть не столько болеутоляющим, сколько частью общего процесса обезболивания. В будущем планируется провести клинические испытания на добровольцах.

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